Golf, PGA Tour – Palmer raggiunge finau in vetta al Memorial Tournament: cede Tiger Woods (Di sabato 18 luglio 2020) L’attacco di Jon Rahm, numero due mondiale, la flessione di Rory McIlroy, numero uno, la giornata difficile di Tiger Woods e il bilancio fallimentare di Dustin Johnson, numero quattro, nella seconda giornata del Memorial Tournament (PGA Tour) dove Ryan Palmer (135 – 67 68, -9) ha raggiunto in vetta Tony finau (135 – 66 69). Sul percorso del Muirfield Village GC (par 72), a Dublin nell’Ohio, Rahm, che vincendo o anche giungendo secondo potrebbe detronizzare McIlroy, ma dipendendo dal risultato del nordirlandese al momento 21° con 142 (-2), si è portato in terza posizione sulla scia dei battistrada (136, -8) e sono in quarta con 138 (-6) Gary Woodland, Chez Revie e Luke List. In risalita Jason Day, settimo con 139 ... Leggi su sportfair

pf281052 : Come è possibile che un giocatore bravo, umile come Tony Finau non abbia ancora vinto un PGA? Mistero del golf! #golftv - filippo898 : RT @Eurosport_IT: NON PERDERTI IL RITORNO DI TIGER WOODS! ??????? ?? Il campione statunitense e a caccia del suo 83° successo per riscrivere… - Eurosport_IT : NON PERDERTI IL RITORNO DI TIGER WOODS! ??????? ?? Il campione statunitense e a caccia del suo 83° successo per riscr… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #golf @TigerWoods è tornato: rompe il silenzio e si schiera con #BlackLivesMatter @Pga - Gazzetta_it : #golf @TigerWoods è tornato: rompe il silenzio e si schiera con #BlackLivesMatter @Pga -

Ultime Notizie dalla rete : Golf PGA golf, PGA Tour un bel Tiger QUOTIDIANO.NET Memorial: Woods arranca, Rahm è super

E poi l'avanzata di Jon Rahm e la tenuta di Tony Finau, agganciato in vetta da Ryan Palmer. Primi verdetti al Memorial Tournament, evento del PGA Tour di golf in scena a porte chiuse a Dublin.

Golf: Memorial; Woods arranca, Rahm è super

E poi l'avanzata di Jon Rahm e la tenuta di Tony Finau, agganciato in vetta da Ryan Palmer. Primi verdetti al Memorial Tournament, evento del PGA Tour di golf in scena a porte chiuse a Dublin.

E poi l'avanzata di Jon Rahm e la tenuta di Tony Finau, agganciato in vetta da Ryan Palmer. Primi verdetti al Memorial Tournament, evento del PGA Tour di golf in scena a porte chiuse a Dublin.E poi l'avanzata di Jon Rahm e la tenuta di Tony Finau, agganciato in vetta da Ryan Palmer. Primi verdetti al Memorial Tournament, evento del PGA Tour di golf in scena a porte chiuse a Dublin.