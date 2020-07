Golf, Memorial Tournament 2020: Palmer aggancia Finau in vetta, McIlroy rischia (Di sabato 18 luglio 2020) In archivio la seconda giornata del Memorial Tournament (PGA Tour), che ha visto in difficoltà Rory McIlroy, Tiger Woods e Dustin Johnson, mentre Jon Rahm si è lanciato all’attacco del primo posto nel ranking mondiale. Tutto questo è andato in scena sul percorso del Muirfield Village GC (par 72), a Dublin nell’Ohio. Ryan Palmer (135 – 67 68, -9) ha raggiunto in vetta Tony Finau (135 – 66 69), ma la verà novità è che Rahm, con un primo o anche secondo posto, potrebbe diventare il nuovo n.1 al mondo, scalzando McIlroy. Questo dipenderà anche dal risultato finale del nordirlandese, al momento 21esimo con 142 (-2). Intanto Rahm si è portato in terza posizione (136, -8), precedendo Gary ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Golf Memorial Golf, Memorial Tournament: Finau leader, Tiger Woods 18° Corriere dello Sport In Ohio Woods supera il taglio, ma è lontano dai primi

Gli americani Ryan Palmer e Tony Finau dopo il secondo giro guidano il PGA Tour Memorial Tournament in corso di svolgimento al Muirfield Village di Dublin (Ohio). A metà gara i due hanno uno score di ...

Due leader al Memorial Tournament: Palmer agguanta Finau. Woods sottotono

La delusione di giornata è rappresentata da Tiger Woods, piazzatosi 64° con 147 (71 76, +3) dopo aver rischiato addirittura l'eliminazione. Alla fine della gara ha raccontato di avere alcuni problemi ...

