Gol Tomiyasu | prodezza del giapponese del Bologna contro il Milan VIDEO

Gol Tomiyasu – E' una partita da ricordare quella contro il Milan. Stiamo parlando di Takehiro Tomiyasu, calciatore classe 1998 del Bologna. Il club rossoblu ha piazzato un ottimo colpo di mercato, il giapponese è ancora giovanissimo e con ampi margini di miglioramento, la sua stagione è stata da ricordare. Si tratta di un esterno di difesa che può essere schierato anche come da centrale, ma è pericoloso anche nella metà campo avversaria. E l'ha dimostrato anche contro il Milan. Gran gol per il momentaneo 2-1 che ha riaperto la partita, calcio sotto la traversa che si è infilato alle spalle del portiere Donnarumma.

All. Pioli BOLOGNA: (4-3-3) Skorupski; Dijks, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlovic Milan miglior squadra dopo l'Atalanta per rendimento ...

Il Bologna sigla il 2-1 a San Siro grazie alla rete di Takehiro Tomiyasu. Soriano serve nello spazio l’inserimento del difensore: il nipponico salta Romagnoli, decisamente troppo molle in questa circo ...

