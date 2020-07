Gli integratori naturali per combattere il caldo e fare il pieno di energia (Di sabato 18 luglio 2020) Il caldo d’estate è inevitabile ma non tutti conoscono l’aiuto che gli integratori naturali possono dare quando la temperatura si alza e l’energia cala. Innanzitutto idratarsi è sempre la prima cosa da fare ed è anche la più semplice. E’ necessario anche consumare cibi ricchi di sali minerali come frutta fresca e verdura ma gli integratori naturali per combattere il caldo vi stupiranno. Non dimentichiamo centrifugati, frullati e le bevande rinfrescanti, ovviamente niente zuccheri aggiunti e niente bevande gassate o alcoliche. Una sferzata di energia arriva facilmente con il potassio, il magnesio, le vitamine ma anche con drink a base di integratori ... Leggi su ultimenotizieflash

Gli integratori naturali per combattere il caldo e fare il pieno di energia

L'odore del partner regala sonni profondi e rigeneranti

Così gli psicologi hanno coinvolto 115 coppie di lungo corso nel ... nel nostro studio - sottolinea Hofer - è simile per ampiezza a quello sortito dagli integratori di ormone del sonno, la melatonina, ...

