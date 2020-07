Giustizialisti e mazziati, ora i Dem non sanno più come uscire dal pasticcio ligure (Di sabato 18 luglio 2020) Giovanni Toti potrebbe fare a meno di fare una campagna elettorale massacrante: questo pesto cucinato dal Partito democratico più che dai Cinquestelle non sembra venuto bene, probabile che Ferruccio Sansa, il candidato, non sia granché soddisfatto di come stanno andando le cose e insomma la piccola Liguria non sembra proprio l’Ohio delle prossime regionali: il giornalista del Fatto parte molti punti sotto. Liguria tormento della sinistra, una volta qui era una passeggiata. Cinque anni fa Sergio Cofferati dopo la sconfitta alle primarie contro Raffaella Paita, oggi Italia viva se n’è andata dall’alleanza e schierato un suo candidato (Toti ancora ringrazia). Una vita fa. Il centrosinistra non è più quello, anzi non si sa più nemmeno bene cosa sia. In poche parole c’è il Partito Democratico che ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Giustizialisti mazziati Giustizialisti e mazziati, ora i Dem non sanno più come uscire dal pasticcio ligure Linkiesta.it