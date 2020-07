Giustizia per Mario Paciolla, il sindaco telefona Di Maio (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – telefonata tra il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e Luigi Di Maio sul caso Mario Paciolla, il volontario napoletano trovato morto in Colombia. “Mi ha assicurato massimo impegno e massima attenzione della Farnesina” ha detto l’ex pm dopo aver sentito il ministro degli Esteri. Intanto, proprio in queste ore, uno striscione è apparso al Comune di Napoli. “Giustizia per Mario Paciolla”. Sono queste le parole scritte sullo striscione su cui è visibile anche il volto di Mario, il volontario napoletano dell’Onu partito per la Colombia per un progetto umanitario e trovato senza vita. La paura di familiari e amici è quella che il caso ... Leggi su anteprima24

