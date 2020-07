Giulia De Lellis è incinta? La mamma di Andrea confessa: “Diventare nonna…” (FOTO) (Di sabato 18 luglio 2020) I rumors su Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono mai troppi, stavolta si vocifera che l’influencer possa essere incinta. Dopo l’annuncio in merito al ritorno di fiamma tra i due protagonisti, gli utenti del web sono in attesa di novità e passi importanti. La coppia sembra aver riscoperto la sintonia di un tempo e ne sono una prova tutti i contenuti che trapelano sui loro rispettivi social. Ad ogni modo, a scatenare i gossip questa volta ci ha pensato la madre del DJ. Andiamo a vedere cosa ha rivelato. La mamma di Andrea svela che Giulia è incinta? Valentina Fasciana è la mamma di Andrea Damante. In un recente post su Instagram, la donna ha fatto delle importanti riflessioni sulla ... Leggi su kontrokultura

IsaeChia : #AndreaIannone amareggiato sui #social: “Per la prima volta dal 2005 non sarò in pista”. Arriva il sostegno della s… - kerobeom : somi sembra la giulia de lellis il mcd è che entrambe assomigliano alla mia bff delle medie - zazoomblog : Andrea Iannone amareggiato sui social: “Per la prima volta dal 2005 non sarò in pista”. Arriva il sostegno della su… - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Giulia de Lellis rischia una denuncia per truffa: cosa è successo - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! Giulia De Lell… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia de Lellis rischia una denuncia per truffa: nel mirino una sponsorizzazione Il Messaggero Giulia De Lellis, il "like" ad Andrea Iannone che scatena il web

Giulia De Lellis Instagram teatro di un riavvicinamento virtuale con Iannone La loro storia d'amore si è chiusa ormai da mesi e Giulia De Lellis ha ritrovato (sembra) l'amore vero con Andrea Damante.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: spunta il like di lei a Iannone

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono più felici che mai. Nelle scorse ore però i fan dell’ex coppia di Uomini e Donne hanno notato un like di lei ad un recente post di Andrea Iannone. Giulia De ...

Giulia De Lellis Instagram teatro di un riavvicinamento virtuale con Iannone La loro storia d'amore si è chiusa ormai da mesi e Giulia De Lellis ha ritrovato (sembra) l'amore vero con Andrea Damante.Giulia De Lellis e Andrea Damante sono più felici che mai. Nelle scorse ore però i fan dell’ex coppia di Uomini e Donne hanno notato un like di lei ad un recente post di Andrea Iannone. Giulia De ...