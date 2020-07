Giugliano, oggi il conferimento della cittadinanza onoraria a De Lise: in diretta su Teleclubitalia (Di sabato 18 luglio 2020) Giugliano. Si terrà questo pomeriggio la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al maggiore dei carabinieri Antonio De Lise. Alle 18:30 l’appuntamento nei giardini del I circolo didattico di piazza Gramsci. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Teleclubitalia, sia in tv che sui nostri canali social. De Lise è stato alla guida della Compagnia … L'articolo Giugliano, oggi il conferimento della cittadinanza onoraria a De Lise: in diretta su Teleclubitalia Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

