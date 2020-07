Gisele Bündchen, 40 anni da dea delle dee (che tutti adoriamo) (Di sabato 18 luglio 2020) La questione è semplice: a una nel mondo capita di nascere Gisele Bündchen, alle altre no. Adesso, sarebbe stato facile farsi irritare da questa super modella brasiliana benedetta da madre Natura e dal fato: capelli dorati e ondulati, pelle luminosa, stacco coscia stratosferico, fisico asciutto, viso dolce e sexy allo stesso tempo, marito macho e superstar del football (Tom Brady, con cui è sposata da dieci anni). Toda joia, toda beleza, insomma. Il fatto è che Gisele ci sembra davvero una mamma splendida e, poi, è una iper attivista in nome dell’ambiente (è Ambasciatore di buona volontà per il Programma delle Nazioni Unite). Leggi su vanityfair

