Giorgia Palmas, sensuale scatto in costume: “Bellissima mamma” (Di sabato 18 luglio 2020) La bellissima Giorgia Palmas ha un segreto per avere una pelle così morbida e vellutata. Lo scatto sensazionale in costume ha ricevuto il consenso dei fan Fonte foto: Getty ImagesL’incantevole Giorgia Palmas sta passando le vacanze tra le acque di Cala Sinzias, in compagnia del compagno Filippo Magnini e la figlia Sofia, avuta dalla precedente relazione con Davide Bombardini. Proprio in queste ore, il nuotatore Filippo Magnini ha festeggiato il dodicesimo compleanno della figlia di Giorgia, pubblicando una foto sul suo profilo di Instagram e scrivendo delle bellissime parole rivolte alla bimba: “Tanti auguri Sofi. Che tutti i tuoi sogni si possano avverare mia signorina”. La coppia sta aspettando il primo figlio insieme. ... Leggi su chenews

Giorgia_Palmas : Ieri al tramonto ?? volevamo fare una foto romantica ma questa era troppo bella ???? #noi4 #Estate2020 #Family @ Cala… - VenturusHabbo : Ciao @Giorgia_Palmas ci terrei molto se potessi fare gli auguri a @Habbo per i suoi 20 anni! Tagga anche me nella… - ApPietri : RT @FiloMagnini: ??Ti Amo?? @Giorgia_Palmas - Giorgia_Palmas : Di ritorno da una lunghissima passeggiata ??????????? Bagnodoccia L’Angelica all’Olio Bio di Macadamia il mio elisir d… - SkyTG24 : Filippo Magnini, la dedica alla figlia di Giorgia Palmas: il post su Instagram -