Gino Bartali nasce il 18 luglio 1914: leggendaria la sua vittoria al Tour del 1948 (Di sabato 18 luglio 2020) È entrato di diritto nella leggenda quando, quasi 34enne, ha vinto nel 1948 il Tour de France. Un’impresa non solo sportiva per un atleta in età matura, ma un successo che ha avuto dei risvolti socio-politici rilevanti, poiché pare che la sua affermazione abbia impedito di fatto lo scoppio di una guerra civile in Italia. Gino Bartali, nato il 18 luglio 1914 e morto il 5 maggio 2000, è stato sia uno dei più grandi ciclisti italiani, sia un personaggio a tutto tondo, amato dal pubblico per la sua genuinità e schiettezza, e per quell’ironia tipicamente toscana che lo ha sempre contraddistinto. Gino Bartali, leggenda del ciclismo italiano.Nel corso della sua carriera, tra le vittorie più ... Leggi su sport.periodicodaily

