Giggs consiglia il Manchester United: “Tre acquisti per essere come Liverpool e Manchester City…” (Di sabato 18 luglio 2020) Il Manchester United può raggiungere il livello di Liverpool e Manchester City nella prossima stagione. Ne è convinto Ryan Giggs, storica ex bandiera Red Devils, che ai microfoni di Premier League Productions ha detto la sua su quello che deve essere l'obiettivo della squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer.Giggs: "Tre colpi per essere come Liverpool e City"caption id="attachment 986301" align="alignnone" width="749" Pogba Bruno Fernandes (getty images)/captionDa un parte il nuovo arrivato Bruno Fernandes che sta stupendo tutti con giocate e gol importanti e la perfetta integrazione nel calcio inglese e con i compagni di squadra. Dall'altra il possente centrale difensivo ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Giggs consiglia I discorsi motivazionali di Ferguson: “Ero pagato per vincere, dovevo essere spietato…” Il Posticipo