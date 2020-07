Gianni Morandi e Alessandra Amoroso in tv il 18 luglio per Grazie A Tutti Show, tutti gli ospiti da Laura Pausini a Renato Zero (Di sabato 18 luglio 2020) Gianni Morandi e Alessandra Amoroso in tv il 18 luglio con il meglio di Grazie A tutti Show, per il quale sono attesi numerosi ospiti. Lo speciale andrà in onda in prima serata, su Rai1, e sarà visibile in streaming sul canale dedicato Raiplay. La serata raccoglie tutto il meglio delle quattro puntate andate in onda in origine e che si ispirano a Studio Uno e Stasera Rita. Immancabili i compagni di viaggio di sempre, a cominciare dall'indimenticabile Lucio Dalla, che non poteva mancare nel racconto di musica e di vita proposto da Gianni Morandi. Ad arricchire la serata saranno anche Renato Zero, Fiorello, Laura ... Leggi su optimagazine

