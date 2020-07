Gianmaria Antinolfi ha lasciato Dayane Mello per Belen Rodriguez: parla mamma Esmeralda (Di sabato 18 luglio 2020) Questa estate quasi priva di gossip, si sta faticosamente alimentando grazie alle dinamiche di Belen Rodriguez e le sue ultime implicazioni sentimentali. Dopo la rottura con Stefano De Martino, l’argentina è stata paparazzata tra le braccia di Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore napoletano sembra essere un latin lover, così come testimoniato da Dayane Mello (cliccare per credere).... L'articolo Gianmaria Antinolfi ha lasciato Dayane Mello per Belen Rodriguez: parla mamma Esmeralda proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

