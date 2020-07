Ghiaccioli al gusto “inquinamento”. Il sapore dell’estate arriva (per provocazione) da Taiwan (Di sabato 18 luglio 2020) «Lo mangeresti un ghiacciolo così?». È l’idea provocatoria di tre studenti di design del National Taiwan University of Arts per sensibilizzare le persone sul tema dell’inquinamento delle acque. Confezione colorata, pubblicità invitante e un ghiacciolo all’acqua contaminata. Il progetto, partito tre anni fa, si chiama Polluted Water Popsicles. L’acqua che questi studenti hanno raccolto, oltre a resti di vegetali e insetti, è ricca di rifiuti abbandonati e sostanze inquinanti, che nella dimostrazione video vengono descritti gelato per gelato. I campioni di acqua inquinata sono stati congelati e ricoperti di una patina in poliestere per conservarli e incartarli. Dopo i Ghiaccioli al gusto inquinamento, con cui il progetto è partito, ... Leggi su open.online

kebinetto : ma perché mia mamma compra i ghiaccioli al gusto sorpresa mado che schifo mi è capitato liquirizia - bottega_cialde : ??Sono arrivate delle Gustose bevande rinfrescanti per Dolce Gusto ?? Si possono sorseggiare Fredde oppure congelare… - punkebbasta : @Zbarskij Gusto ghiaccioli? - Zhronne : @Roberto81718393 Gelati! Nuii x2, Cono Kinder Bueno, barretta Kinder Bueno, barretta Cocco, biscotti alla panna Ess… - AnnaMariajuve : @MorrisDantonio2 Oddio dai non ci credo...???? Sono dei ghiaccioli da congelare al gusto di frutta .. -

Ultime Notizie dalla rete : Ghiaccioli gusto Ghiaccioli al gusto “inquinamento”. Il sapore dell’estate arriva (per provocazione) da Taiwan Open Come fare in casa il tipico gelato sovietico al gusto crème brûlée tra due wafer croccanti

Era una vera delizia made in Urss, con il tocco chic di ricordare il celebre dessert francese. Ecco la ricetta Nei primi anni della sua produzione in Russia, il gelato veniva venduto principalmente da ...

Milano da gustare/2: gelato, pasticceria e cioccolato

Anche se diciamo sempre che la stagione del gelato Ciacco è tutto l’anno, in questa estate calda la freschezza e i sapori autentici di una delle gelaterie più amate di Parma e Milano è pronta più che ...

Era una vera delizia made in Urss, con il tocco chic di ricordare il celebre dessert francese. Ecco la ricetta Nei primi anni della sua produzione in Russia, il gelato veniva venduto principalmente da ...Anche se diciamo sempre che la stagione del gelato Ciacco è tutto l’anno, in questa estate calda la freschezza e i sapori autentici di una delle gelaterie più amate di Parma e Milano è pronta più che ...