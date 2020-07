Germania e Austria, la piadina romagnola vola: il 70% dell’export va al mercato tedesco (Di sabato 18 luglio 2020) La piadina romagnola come volano per il turismo teutonico in Romagna? A lanciare l’idea è il presidente del Consorzio di promozione e tutela della piadina romagnola, Alfio Biagini. Tutto nasce da una ‘semplice’ constatazione: il 70% dell’export della piadina romagnola certificata Igp viaggia nelle tavole imbandite di Germania e Austria. Numeri imponenti, pari a 45.649 chilogrammi nel mercato tedesco e 37.087 in quello Austriaco, per un totale che oltrepassa gli 82mila chilogrammi. “Il consumatore tedesco ama la piadina romagnola tanto da essere il primo nostro mercato in fatto di ... Leggi su ildenaro

