GAZZETTA – Paulo Dybala ha la media voto migliore della Serie A (Di sabato 18 luglio 2020) La GAZZETTA dello Sport oggi in edicola propone in prima pagina un focus sul futuro allenatore del Milan, individuato in Ralf Rangnick. “Nella tana di Rangnick”, titola quindi la rosea. “Duro, geniale e motivatore. FIdatevi farà grande il Milan”, riporta il quotidiano dopo il viaggio a Backnang in Germania, dove il Professore ha le sue radici. Nel frattempo arrivano segnali da Zlatan Ibrahimovic che dichiara, dopo aver raggiunto il traguardo delle 100 presenze in rossonero, di voler giocare ancora tante gare in rossonero. Non si parla del Napoli, che d’altronde è atteso da un match poco invitante contro l’Udinese, al San Paolo. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla ... Leggi su calciomercato.napoli

VincePastore : 'L'Avvocato non c’è più, non posso fargli dire cose che magari non penserebbe. Però sì... se gli era piaciuto Sivor… - sportli26181512 : 'Dybala bravo e pulito, sarebbe piaciuto all'Avvocato. Io sono Platini, lui è... Sivorì': 'Dybala bravo e pulito, s… - g_iallorossi : Paulo #Fonseca vara la linea dura: non parlerà più coi giornali nel prepartita e niente più intoccabili dentro la s… -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA Paulo Impegno sociale, amore, zia Gabriela e... l’ultimo tango: perché Oriana Sabatini non è la solita wag La Gazzetta dello Sport GAZZETTA – Paulo Dybala ha la media voto migliore della Serie A

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone in prima pagina ... ma non ultimo per importanza la miglior difesa post lockdown. Taglio basso dedicato a Paulo Dybala: è lui ad avere la media voto ...

Dybala al top: per la Juve è imprescindibile. I numeri della Joya

Paulo Dybala è il giocatore con la media voto (in base ai giudizi di Gazzetta) più alta del campionato. È a 6,85, superando il connazionale Papu Gomez (6,79). L’argentino ha portato da solo sette ...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone in prima pagina ... ma non ultimo per importanza la miglior difesa post lockdown. Taglio basso dedicato a Paulo Dybala: è lui ad avere la media voto ...Paulo Dybala è il giocatore con la media voto (in base ai giudizi di Gazzetta) più alta del campionato. È a 6,85, superando il connazionale Papu Gomez (6,79). L’argentino ha portato da solo sette ...