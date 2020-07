Gaffe del Viceministro Laura Castelli sui ristoratori che devono cercarsi un altro lavoro: replica ufficiale (Di sabato 18 luglio 2020) Una Gaffe o qualcosa del genere da parte del Viceministro Laura Castelli. Al di là della semantica della suddetta definizione, è innegabile che alcune parole siano state pronunciate dalla diretta interessata durante la puntata di venerdì 17 luglio di TG2 Post. Una questione delicata, quella relativa ai ristoratori, per i quali sembrano essersi creati i presupposti per cambiare mestiere, alla luce della crisi economica innescata dal Covid-19 e dalle abitudini degli italiani che sono radicalmente cambiate negli ultimi mesi. Analisi sulla Gaffe di Laura Castelli sui ristoratori Il video che trovate qui di seguito ci mostra esattamente quanto affermato da Laura Castelli in diretta TV, ... Leggi su bufale

Bufera su Castelli: "Mancano clienti? Ristoratori cambino lavoro"

Hanno innescato feroci polemiche le dichiarazioni sui ristoratori del viceministro dell'Economia Laura Castelli ... La Castelli si dimetta mettendo fine a due anni di gaffes, strafalcioni e idiozie ...

Hanno innescato feroci polemiche le dichiarazioni sui ristoratori del viceministro dell'Economia Laura Castelli ... La Castelli si dimetta mettendo fine a due anni di gaffes, strafalcioni e idiozie ...