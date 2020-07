Furto nella storica gelateria di Forcella: il questore fa visita alla vittima (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sembrava aver perso le speranze Antonio Raio, titolare della storica gelateria al Polo Nord 1931 che, solo pochi giorni fa, è stato vittima di una rapina ai danni del suo esercizio commerciale. I due ladri si erano intrufolati nella notte nella sua gelateria rubando l’incasso di 4mila euro e sfasciando il locale. La mattina seguente, Antonio appena apre la porta e vede distrutto il lavoro di una vita, cade nello sconforto. A risollevargli il morale e a simboleggiare vicinanza, è il questore di Napoli Alessandro Giuliano che decide di recarsi a Forcella, nella gelateria di Antonio. Il messaggio sembra molto chiaro, “non sei da solo e non ti ... Leggi su anteprima24

