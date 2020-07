Furia No Tav: attacco al cantiere con cento molotov, ferito un poliziotto (Di sabato 18 luglio 2020) attacco a tre fronti in Val di Susa, cento molotov lanciate e un poliziotto ferito. La frangia oltranzista del movimento No Tav ha agito in tre diverse aree nei pressi del cantiere di Chiomonte: il Sentiero Giaglione. L'area sottostante il viadotto autostradale; la zona delle antenne. Il punto maggiormente colpito è quello lungo il sentiero di Giaglione dove i No Tav hanno cercato, invano, di oltrepassare il cancello di accesso al cantiere come già ieri sera. Complessivamente sono state lanciate circa un centinaio di bombe carta (molte altre trovate inesplose) oltre sassi e artifizi pirotecnici. Le forze dell'ordine hanno sparato diversi lacrimogeni per disperdere i facinorosi. Un agente è rimasto ferito in maniera non ... Leggi su iltempo

