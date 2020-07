Fumata nera nel primo giorno di lavori al consiglio europeo. Conte: "Non cediamo sui 750 miliardi" (Di sabato 18 luglio 2020) "Nulla è incrollabile nella vita, vediamo domani". Così Giuseppe Conte congeda i cronisti che gli chiedono dei "veti olandesi" e delle resistenze che hanno portato alla Fumata nera tra i Ventisette nella prima giornata di lavori del consiglio europeo straordinario cui è affidato il difficile negoziato sul 'Next generation Ue'. Arrivando intorno alla mezzanotte nell'albergo dove alloggia, il presidente del consiglio non nasconde la delusione per il fallimento del primo round di trattative, durato circa 14 ore. "Abbiamo ancora da lavorare perché le divergenze ancora ci sono", riconosce. Ai cronisti che gli chiedono se "si acContenta" della proposta al vaglio del consiglio ... Leggi su agi

fisco24_info : Fumata nera nel primo giorno di lavori al consiglio europeo. Conte: 'Non cediamo sui 750 miliardi': 'Nulla è incrol… - Agenzia_Italia : Fumata nera nel primo giorno di lavori al consiglio europeo. Conte: 'Non cediamo sui 750 miliardi' - fisco24_info : Recovery, è battaglia al vertice Ue : Fumata nera nel primo giorno. Conte: 'Restano divergenze ma c'è ancora da lav… - zazoomblog : Ue: Conte oggi fumata nera ma domani lavoriamo - #Conte #fumata #domani #lavoriamo - zazoomblog : Ue: Conte ‘oggi fumata nera ma domani lavoriamo’ - #Conte #‘oggi #fumata #domani -