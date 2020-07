Frittelle di zucchine croccanti: la ricetta veloce e ghiotta (Di sabato 18 luglio 2020) Le Frittelle di zucchine sono un ottimo antipasto per cene o buffet con amici o parenti. Pronte in pochissimi minuti, sono davvero buone e sfiziose. La ricetta delle Frittelle di zucchine croccanti Le Frittelle di zucchine sono ottime da servire come antipasto per cene con amici o parenti. Si realizzano in pochissimo tempo e non richiedono particolari doti culinarie: chiunque può preparare questo piatto ghiotto. Una ricetta sfiziosa e buonissima ideale per chi è amante delle zucchine e dei fritti. Vediamo insieme la ricetta per creare delle Frittelle di zucchine croccanti Ingredienti 3 zucchine ... Leggi su bloglive

GirafaGitana : Le frittelle di zucchine come gioia della vita - freshnewengland : RT @domenicacooks: Frittelle di zucchine ~ zucchini and summer squash fritters with feta, dill & mint: - domenicacooks : Frittelle di zucchine ~ zucchini and summer squash fritters with feta, dill & mint: - IlmondodiAdry : Frittelle di zucchine veloci senza lievitazione - Elisabe65508686 : @FFenocchi Frittelle di fiori di zucca e zucchine! -

Ultime Notizie dalla rete : Frittelle zucchine Frittelle di zucchine croccanti: la ricetta veloce e ghiotta BlogLive.it Frittelle di zucchine

Per preparare le frittelle di zucchine come prima cosa lavate e asciugate le zucchine, poi tagliate le estremità e infine tagliatele con un coltello. Lasciatele in uno scolapasta con un piatto ed un p ...

Le stelle sono in cielo, «Le tre nuvole» a Mirafiori

«Alzati che si sta alzando, la cucina popolare, se c’è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà». È martedì notte, sono in via Passo Buole, quartiere Mirafiori, satollo di otto portate, ebbro di sfuso dell ...

Per preparare le frittelle di zucchine come prima cosa lavate e asciugate le zucchine, poi tagliate le estremità e infine tagliatele con un coltello. Lasciatele in uno scolapasta con un piatto ed un p ...«Alzati che si sta alzando, la cucina popolare, se c’è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà». È martedì notte, sono in via Passo Buole, quartiere Mirafiori, satollo di otto portate, ebbro di sfuso dell ...