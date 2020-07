Friends: i fan hanno deciso quale episodio della serie è il migliore (Di sabato 18 luglio 2020) I fan di Friends, dopo vari turni di votazine online su HBO Max Games, hanno decretato quale ritengano sia l'episodio migliore della serie. I fan di Friends hanno decretato il migliore episodio della serie: Io so che tu sai che io lo so è risultato il preferito degli spettatori dopo una serie di votazioni effettuate online che li ha tenuti impegnati grazie all'iniziativa HBO Max Games. Grazie a una serie di scontri diretti tra vari titoli, tratti dalle stagioni che compongono lo show cult, si è arrivati a determinare quale capitolo della storia dell'iconico gruppo di amici ha conquistato ... Leggi su movieplayer

