Friedkin ritorna alla carica: nuova offerta per prendersi la Roma (Di sabato 18 luglio 2020) Roma - Friedkin si riavvicina alla Roma . I suoi avvocati nei giorni scorsi hanno ripreso i contatti con gli uomini di Vitek , in vista dell'imminente via libera del Campidoglio. Ma soprattutto Fienga ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Friedkin si riavvicina alla Roma. I suoi avvocati nei giorni scorsi hanno ripreso i contatti con gli uomini di Vitek, in vista dell’imminente via libera del Campidoglio. Ma soprattutto Fienga ...

Calciomercato Roma, Dario Silva svela il futuro di Cavani

Calciomercato Roma, secondo l’ex calciatore del Cagliari Dario Silva il futuro di Cavani è in Premier League, lontano dall’Italia. Il nome di Edinson Cavani è stato più volte accostato alla Roma nel c ...

