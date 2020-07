Friedkin ripensa alla Roma: nuova offerta per l'acquisto del club giallorosso (Di sabato 18 luglio 2020) Dan Friedkin torna alla carica per l'acquisizione della Roma, riaccendendo così un interesse datato e assopito dall'emergenza Coronavirus, che di fatto ha frenato bruscamente la trattativa tra l'imprenditore texano e il proprietario James Pallotta. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli avvocati di Friedkin hanno ripreso i contatti con l'amministratore delegato giallorosso Guido Fienga in vista di una nuova offerta che dovrebbe essere formalizzata nel mese di agosto. La valutazione fatta... Leggi su 90min

