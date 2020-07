#FreeBritney, Britney Spears non è in pericolo di vita? Ecco cosa rivela una fonte (Di sabato 18 luglio 2020) Come procedono le cose per Britney Spears? L’hashtag #FreeBritney continua ad impazzare così come le numerosissime teorie del web. Molti fan, infatti, parlano della cantante in pericolo di vita e ne richiedono a grande voce la sua “liberazione”. #FreeBritney, Britney Spears non è in pericolo di vita? Dopo il crollo del 2007, la tutale legale... L'articolo #FreeBritney, Britney Spears non è in pericolo di vita? Ecco cosa rivela una fonte proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu

Britney Spears si trova al centro dell’attenzione mediatica, e per fortuna, a causa dell’eccessivo controllo che ha il padre nella sua vita. La cantante infatti vive in una vera e propria prigione e n ...

Il movimento #FreeBritney è tornato alla grande e sta facendo parlare ... Da dei contatti molto stretti della star sembra sia arrivata la verità: Britney sta soffrendo. Le sue medicine hanno smesso di ...

