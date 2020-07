Frattamaggiore: Sorpresi e arrestati nel tentativo di rubare un’auto (Di sabato 18 luglio 2020) Frattamaggiore. Sorpresi due uomini nel tentativo di rubare un’auto, i carabinieri li fermano e li arrestano sul posto. A Frattamaggiore i carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania, in uno specifico servizio di contrasto ai reati “predatori”, hanno arrestato Ponzone Emmanuele e De Santis Massimiliano, rispettivamente di 27 e 38 anni. I due, … Leggi su 2anews

zazoomblog : Frattamaggiore: Sorpresi e arrestati nel tentativo di rubare un’auto - #Frattamaggiore: #Sorpresi #arrestati - cronachecampane : #Frattamaggiore: Sorpresi nel tentativo di rubare un’auto. Carabinieri arrestano due uomini - campaniafelixit : Frattamaggiore: Sorpresi nel tentativo di rubare un’auto. Carabinieri arrestano due uomini - -

Ultime Notizie dalla rete : Frattamaggiore Sorpresi

Il Meridiano News

A Frattamaggiore i carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania (guidati dal capitano Andrea Coratza), in uno specifico servizio di contrasto ai reati “predatori”, hanno arrestato Emma ...A Frattamaggiore i carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania, in uno specifico servizio di contrasto ai reati “predatori”, hanno arrestato Ponzone Emmanuele e De Santis Massimiliano ...