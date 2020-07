Francia, vasto rogo nella Cattedrale di Nantes: trovati inneschi, si apre la pista dell’incendio doloso [FOTO e VIDEO] (Di sabato 18 luglio 2020) La Procura della Repubblica di Nantes ha aperto un’inchiesta per “incendio doloso” per le fiamme divampate stamani all’interno della Cattedrale della città della Loira. Lo ha annunciato il procuratore Pierre Sennes, secondo il quale tre inneschi sono stati trovati in tre punti diversi all’interno della Cattedrale: uno accanto al grande organo, gli altri due ai lati della navata. Sulla base dei primi elementi raccolti, gli inquirenti a questo stadio considerano privilegiata l’ipotesi criminale per l’incendio divampato oggi nella Cattedrale di Nantes. E’ quanto ha fatto capire il procuratore della Repubblica, Pierre Sennes, spiegando che sono stati riscontrati finora tre punti ... Leggi su meteoweb.eu

