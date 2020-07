Francia, rogo nella cattedrale gotica di Nantes. I vigili del fuoco: “E’ un incendio di proporzioni importanti” (Di sabato 18 luglio 2020) Un grave incendio è divampato all’interno della storica cattedrale gotica di Nantes, cittadina del nord-ovest della Francia, secondo quanto dichiarano i vigili del fuoco del dipartimento Loire-Atlantique. “Il fuoco non è sotto controllo, ed è in corso di sviluppo. E’ un incendio importante”, dice un comunicato dei pompieri, che dicono di essere stati allertati alle 07:40. Dalle immagini diffuse sui social network, in realtà, le fiamme appaiono ormai spente e dalla cattedrale esce un denso fumo nero. Un incendie s’est déclenché ce samedi matin dans l’enceinte de la cathédrale de Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes Les ... Leggi su ilfattoquotidiano

Un incendio all'interno della storica cattedrale di Nantes, cittadina del nord-ovest della Francia. Il rogo è scoppiato sabato mattina, sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme ...

