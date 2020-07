Francia | La cattedrale di Nantes in fiamme: “La storia si ripete” (Di sabato 18 luglio 2020) Francia La cattedrale di Nantes è in fiamme. Gli addetti ai lavori stanno provano a spegnere l’incendio. La costruzione aveva preso fuoco già nel lontano 1972. La cattedrale di Nantes in Francia è stata colpita da un incendio. Secondo quanto riportato da Adnkronos, le fiamme avrebbero iniziato a impossessarsi della cattedrale dalle 7 e … L'articolo Francia La cattedrale di Nantes in fiamme: “La storia si ripete” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

