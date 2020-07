Francia, la Cattedrale di Nantes brucia. I Vigli del Fuoco: “Incendio grave” (Di sabato 18 luglio 2020) La Cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes sta bruciando. L’allarme è scattato alle 7.44 di oggi. I Vigili del Fuoco: “L’incendio non è sotto controllo”. Nel Fuoco di Nantes c’è lo spettro di Notre Dame in fiamme. La Cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes (Francia) brucia. “Il Fuoco non è sotto … L'articolo Francia, la Cattedrale di Nantes brucia. I Vigli del Fuoco: “Incendio grave” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

