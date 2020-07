Francia, incendio nella cattedrale gotica di Nantes (Di sabato 18 luglio 2020) incendio nella cattedrale gotica di Nantes in Francia. L’incendio nella cattedrale di Nantes è scopppiato stamattina presto, ma già alle 8,30 le fiamme non erano più visibili. incendio nella cattedrale di Nantes Le fiamme si sono sviluppate all’interno della chiesa la cui prima pietra fu posata nel 1434 (ci vollero 457 anni per completarla). Le operazioni di spegnimento … L'articolo Francia, incendio nella cattedrale gotica di Nantes Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

