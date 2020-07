Francia, incendio nella cattedrale di Nantes (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) incendio nella cattedrale di Nantes, in Francia. Più di sessanta uomini al lavoro per domare le fiamme. Francia con il fiato sospeso per un incendio divampato nella cattedrale di Nantes, nella zona nord-occidentale del Paese. Le fiamme hanno avvolto la struttura alle prime luci del 18 luglio. Di seguito un VIDEO che mostra le fiamme e il fumo uscire dalla cattedrale gotica, di inestimabile valore artistico. Si teme soprattutto per gli organi presenti all’interno della cattedrale. La Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes è classificata come monumento storico dal 1862. Un incendie s'est ... Leggi su newsmondo

