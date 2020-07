Francia, incendio nella cattedrale di Nantes: distrutto il grande organo centrale. Pm: “Seguiamo pista criminale” (Di sabato 18 luglio 2020) Francia. Dall’edificio esce un denso fumo nero. Il direttore del servizio dipartimentale antincendio: danno “concentrato” ma “la piattaforma su cui si trova è molto instabile e rischia di crollare”. La sindaca apre un’inchiesta L’incendio nella cattedrale di Nantes è scoppiato stamattina presto, verso le 7,45, ma già alle 10 le fiamme non erano quasi più visibili. Sul fuoco prevale ora un denso fumo nero che emerge dall’edificio. Molti vigili del fuoco della Loira Atlantica sono stati schierati sul posto. 18 luglio 2020 L’incendio nella cattedrale di Nantes è scoppiato stamattina presto, verso le 7,45, ma ... Leggi su limemagazine.eu

rtl1025 : ?? Un #incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di #Nantes, cittadina del nord-ovest della… - SkyTG24 : Questa mattina è scoppiato un incendio nella cattedrale di #Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Sul posto ci sono… - vaticannews_it : #18luglio. Le fiamme all'interno della cattedrale gotica di #Nantes , nel nord-ovest della Francia, sarebbero state… - daniel_italy : RT @sabrimaggioni: Incendio della cattedrale di #Nantes, arrestato rifugiato del #Ruanda Visto scaduto Volontario x la diocesi con l’incar… - corinnandreatta : RT @sabrimaggioni: Incendio della cattedrale di #Nantes, arrestato rifugiato del #Ruanda Visto scaduto Volontario x la diocesi con l’incar… -

Gli inquirenti francesi hanno rilasciato l'uomo interrogato per l'incendio alla cattedrale di Nantes. Il 39enne, che era stato fermato dalla polizia e lavorava all'interno della chiesa, è stato rilasc ...A French Police officer gestures as firefighters are at work to put out a fire at the Saint-Pierre-et-Saint-Paul cathedral in Nantes, western France, on July 18, 2020. - The major fire that broke out ...