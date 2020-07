Francia, incendio alla Cattedrale di Nantes: a rischio gli organi – Video (Di sabato 18 luglio 2020) Francia, incendio nella Cattedrale di Nantes ma in mattinata le fiamme sono state domate. C’è ancora molto fumo nero. A rischio gli organi Grande incendio stamattina presto nella Cattedrale di Nantes. Le fiamme sono state già domate grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Ma dall’edificio si eleva ancora una colonna di denso fumo nero. Immediato anche l’intervento della Polizia che ha isolato la zona. Si teme ora per l’incolumità degli organi che sono all’interno della Cattedrale gotica la cui costruzioni ci sono voluti più di quattrocento anni tra il 15esimo e 19esimo secolo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su bloglive

rtl1025 : ?? Un #incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di #Nantes, cittadina del nord-ovest della… - repubblica : Francia, incendio nella cattedrale di Nantes: vigili del fuoco sul posto [aggiornamento delle 09:09] - SkyTG24 : Francia, incendio nella cattedrale di Nantes - defende_nos : RT @AntonioSocci1: Francia, incendio nella cattedrale di Nantes: vigili del fuoco sul posto - Pholey_vn : RT @a70199617: #ANCORA FUOCO Francia, rogo nella cattedrale gotica di Nantes. I vigili del fuoco: “E’ un incendio di proporzioni important… -

Un'altra cattedrale in fiamme dopo Notre Dame di Parigi dell'Aprile 2019: un incendio è scoppiato nella cattedrale di Nantes. La città di Nantes, in Francia, ha avuto un pessimo risveglio. Durante le ...E' scoppiato un incendio nella cattedrale di Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Lo hanno reso noto i pompieri. "L'incendio non e' sotto controllo, e' in corso. E' un grande incendio", hanno spiegat ...