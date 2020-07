Francia, incendio a Nantes: distrutto l’organo della Cattedrale (Di sabato 18 luglio 2020) L’incendio che ha colpito la storica Cattedrale gotica di Nantes, in Francia, è stato circoscritto, ma “i danni sono concentrati sul grande organo, che sembra completamente distrutto” mentre la piattaforma su cui poggia “sembra sul punto di crollare”. Lo dicono i vigili del fuoco sul posto, secondo i quali pero’ i danni “non sono comparabili a quelli provocati dall’incendio che colpì due anni fa Notre-Dame di Parigi”. L'articolo Francia, incendio a Nantes: distrutto l’organo della Cattedrale Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

rtl1025 : ?? Un #incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di #Nantes, cittadina del nord-ovest della… - SkyTG24 : Questa mattina è scoppiato un incendio nella cattedrale di #Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Sul posto ci sono… - repubblica : Francia, incendio nella cattedrale di Nantes: vigili del fuoco sul posto [aggiornamento delle 09:09] - MauriceDeen : RT @giubileif: Continuano a bruciare le chiese, un grave incendio ha colpito la Cattedrale di #Nantes in Francia, è la triste metafora che… - Vrai_Antichrist : RT @LaStampa: ?? Incendio alla #cattedrale di #Nantes, sul posto sono in sessanta. +++ Notizia in aggiornamento +++ #nantes cathedrale #Brea… -