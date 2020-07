Francia, in fiamme la cattedrale gotica di Nantes: immediato il pensiero a Notre Dame (Di sabato 18 luglio 2020) Questa mattina, 18 luglio 2020, intorno alle 7.30 un violento incendio è scoppiato nella cattedrale di Nantes, in Francia. La cattedrale in fiamme ha riportato subito alla mente dei francesi, e non solo, le dolorose immagini di Notre Dame a Parigi. Per fortuna grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco le fiamme all’interno della chiesa gotica sono state immediatamente domate, anche se hanno causato diversi danni. La Francia si trova così ad affrontare un secondo incendio che ha come protagonista uno dei suoi monumenti storici. Al momento non sono ancora nota le causa dell’incendio di oggi, ma le Forze dell’Ordine sono al lavoro per scoprirle. Leggi anche –> Le ... Leggi su urbanpost

Agenzia_Ansa : Brucia in #Francia la cattedrale di #Nantes. Le fiamme si sono sviluppate all'interno della chiesa. Allertati i soc… - vaticannews_it : #18luglio. Le fiamme all'interno della cattedrale gotica di #Nantes , nel nord-ovest della Francia, sarebbero state… - LaStampa : ?? ULTIMA ORA La #cattedrale di #Nantes sta bruciando. Il #video delle fiamme e dei soccorsi in #diretta… - Sara55044565 : RT @GiancarloDeRisi: #Francia. Nuovo grande incendio in una #cattedrale. Le fiamme sono divampate nella storica cattedrale di #SanpietroePa… - MarcG_69 : RT @Ticinonline: Incendio nella cattedrale di Nantes #cattedrale #nantes #incendio -