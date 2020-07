Francia, in fiamme la cattedrale di Nantes. Non è incendio fortuito, si segue la pista criminale (video) (Di sabato 18 luglio 2020) Un violento incendio si è sviluppato all’interno della cattedrale di Nantes. Momenti di grande paura, poi l’arrivo dei vigili del fuoco in lotta con il fuoco. Alla fine hanno domato le fiamme nella chiesa gotica. Le immagini pubblicate sui social e riprese dal sito del giornale francese hanno immediatamente fatto il giro del mondo. Mostravano come dal rosone della cattedrale gotica si vedevano divampare le fiamme all’interno della chiesa da cui esce un denso fumo nero. La cattedrale di Nantes, il precedente La cattedrale è stata già parzialmente distrutta da un incendio nel 1972, provocato da un incidente durante dei lavori di riparazione. Dopo il precedente ... Leggi su secoloditalia

