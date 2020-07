Francia, grave incendio nella cattedrale di Nantes: fiamme fuori controllo, almeno 60 vigili del fuoco in azione – Video (Di sabato 18 luglio 2020) Da questa mattina i pompieri sono al lavoro per spegnere un incendio nella cattedrale di Nantes, un comune nella Bretagna francese. Non si conoscono ancora le cause, ma al momento sembrerebbe trattarsi di un incidente. «Il fuoco non è sotto controllo, ed è in corso di sviluppo. È un incendio importante», dice un comunicato dei pompieri, che dicono di essere stati allertati alle 07:40. L’incendio nella cattedrale gotica ricorda quello avvenuto nell’aprile del 2019 a Notre Dame, a Parigi. Il fumo sta uscendo dalla facciata e al momento sono al lavoro più di sessanta pompieri. La ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? Un #incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di #Nantes, cittadina del nord-ovest della… - fanpage : ?? ULTIM'ORA - Grave incendio alla Cattedrale di #Nantes: #18luglio - Open_gol : ?? Incendio nella cattedrale di Nantes - Filomen30847137 : RT @giubileif: Continuano a bruciare le chiese, un grave incendio ha colpito la Cattedrale di #Nantes in Francia, è la triste metafora che… - flovien : RT @rtl1025: ?? Un #incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di #Nantes, cittadina del nord-ovest della #Francia. 'Il… -