Francia, grave incendio nella cattedrale di Nantes: distrutto l’organo. Si indaga sulla pista criminale – Video (Di sabato 18 luglio 2020) La Procura della Repubblica di Nantes ha aperto un’inchiesta per “incendio doloso” dopo le fiamme divampate stamani all’interno della cattedrale della città della Loira. Ad annunciarlo il procuratore Pierre Sennes, secondo il quale tre inneschi sono stati trovati in tre punti diversi all’interno della cattedrale: uno accanto al grande organo, gli altri due ai lati della navata. Al lavoro dalle 7.40 del mattino, i pompieri sono riusciti verso le 10.30 a contenere l’incendio. «I danni – fanno sapere – sono concentrati sul grande organo, che sembra completamente distrutto» mentre la piattaforma su cui poggia «sembra sul punto di crollare». L’incendio ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? Un #incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di #Nantes, cittadina del nord-ovest della… - fanpage : ?? ULTIM'ORA - Grave incendio alla Cattedrale di #Nantes: #18luglio - RaiNews : Le fiamme all'interno della cattedrale gotica di #Nantes nel nord-ovest della Francia sono state 'circoscritte', se… - paucazorla : RT @rtl1025: ?? Un #incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di #Nantes, cittadina del nord-ovest della #Francia. 'Il… - RoJuventina : RT @rtl1025: ?? Un #incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di #Nantes, cittadina del nord-ovest della #Francia. 'Il… -