Francia, grave incendio nella cattedrale di Nantes: 100 pompieri al lavoro (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo l’incendio di Notre Dame dello scorso anno, l’episodio si ripete a Nantes. Gli organi della cattedrale di S. Pietro e Paolo sono stati a rischio La Francia brucia ancora. Poco più di un anno fa, l’intera nazione veniva scossa da uno degli incendi dolosi più importanti della storia. A bruciare fu la famigerata cattedrale di Notre Dame de Paris, allora. Questa volta, invece, ad essere colpita è stata la cattedrale centrale di Nantes, comune nella Bretagna francese. L’incendio è scoppiato stamattina presto, all’alba, ma già alle 8.30 le fiamme non erano più ... Leggi su zon

