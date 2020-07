Francia, grave incendio in corso nella storica Cattedrale di Nantes, fiamme fuori controllo [FOTO LIVE] (Di sabato 18 luglio 2020) E’ in corso un incendio nella Cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes in Francia. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco locali. “Il fuoco non è sotto controllo, viene contrastaro. E’ un incendio grave”, ha precisato il centro di coordionamento all’Afp aggiungendo che l’allarme è stato dato alle 7:44 quando 60 pompieri sono stati inviati sul luogo del rogo.L'articolo Francia, grave incendio in corso nella storica Cattedrale di Nantes, fiamme fuori controllo ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : ?? ULTIM'ORA - Grave incendio alla Cattedrale di #Nantes: #18luglio - alessio_88 : RT @Open_gol: ?? Incendio nella cattedrale di Nantes - mistermeo : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA - Grave incendio alla Cattedrale di #Nantes: #18luglio - mistermeo : RT @Open_gol: ?? Incendio nella cattedrale di Nantes - Open_gol : ?? Incendio nella cattedrale di Nantes -

Ultime Notizie dalla rete : Francia grave Francia, grave incendio nella cattedrale di Nantes: fiamme fuori controllo, almeno 60 vigili del fuoco in azione – Video Open Francia, incendio nella cattedrale di Nantes: “Il fuoco non è sotto controllo”

È in corso un incendio nella cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes, in Francia. A darne notizia sono i vigili del fuoco locali. "Il fuoco non è sotto controllo, viene contrastato. È un incendio ...

Francia, in corso un incendio nella cattedrale di Nantes

(askanews) - E' in corso un incendio nella cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes in Francia. Lo hanno reso ... E' un incendio grave", ha precisato il centro di coordionamento all'Afp ...

È in corso un incendio nella cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes, in Francia. A darne notizia sono i vigili del fuoco locali. "Il fuoco non è sotto controllo, viene contrastato. È un incendio ...(askanews) - E' in corso un incendio nella cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes in Francia. Lo hanno reso ... E' un incendio grave", ha precisato il centro di coordionamento all'Afp ...