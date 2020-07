Francia, cosa è successo a Nantes e cosa sappiamo sull’incendio nella cattedrale gotica – Il video (Di sabato 18 luglio 2020) Alle 7.40 di questa mattina i Vigili del fuoco del dipartimento Loire-Atlantique, a Nantes, hanno ricevuto una telefonata che parlava di un «incendio importante». Ad allertarli è stata Cecile Renaud, impiegata della panetteria di fronte alla chiesa, dopo aver visto un denso fumo nero provenire dal rosone tra le torri della cattedrale. Per domare l’incendio ci sono voluti 104 uomini, 45 mezzi e oltre due ore di lavoro. Ora il procuratore della repubblica di Nantes, Pierre Sennes, sta perseguendo la pista criminale e ha aperto un’inchiesta per incendio doloso. Secondo le prime indagini, le fiamme sembrerebbero essere partite da tre punti diversi. Le immagini cruente hanno riportato alla mente il drammatico rogo della cattedrale di Notre Dame, bruciata a Parigi il 15 aprile dello ... Leggi su open.online

riva_vittorio : RT @interrisnews: I #vescovi si sono espressi. Cosa dirà ora la #politica francese (e non) di questo scempio? ???? - interrisnews : I #vescovi si sono espressi. Cosa dirà ora la #politica francese (e non) di questo scempio? ????… - beriapaolo : RT @cristinamacca: Chi gestisce le #autostrade nel resto d'Europa? Quello che è successo in Italia ha precedenti? E come funziona in #Franc… - elena_esposto : Scusate raga ma il fatto che sta cosa è successa in #Francia mi fa troppo ridere - CBiffani : Non capisco proprio di cosa vi lamentiate o sorprendiate se a #Nantes brucia un altra #cattedrale. In #Nigeria in q… -