Francia, brucia la cattedrale di Nantes. La Procura è certa: rogo di origine dolosa (Di sabato 18 luglio 2020) L'incendio a 15 mesi da quello di Notre Dame a Parigi. Ritrovati tre inneschi in tre punti diversi dell'edificio, aperta un'inchiesta Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Brucia in #Francia la cattedrale di #Nantes. Le fiamme si sono sviluppate all'interno della chiesa. Allertati i soc… - Agenzia_Ansa : #Francia, rogo nella cattedrale di #Nantes. 'L'incendio è doloso' #ANSA - Agenzia_Ansa : Domato dai vigili del fuoco francesi l'incendio nella cattedrale di #Nantes #Francia #ANSA - ItalianaEnclave : Brucia un altra chiesa a Nantes in Francia,la storia dell'Europa millenaria viene assalita dagli invasori ogni gi… - granati_mauro : RT @giobandnere: Brucia la Cattedrale a Nantes. Quando brucio Notre-Dame, dopo che una trentina di chiese avevano preso fuoco in Francia, d… -