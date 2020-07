Francesco Acquaroli (FdI): "Marcia su Roma? Con Zingaretti ci vedremo in tribunale" (Di sabato 18 luglio 2020) “Ho dato mandato ai miei legali di querelare per diffamazione il presidente del Pd, Nicola Zingaretti”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marche.“Ogni giorno continua a raccontare menzogne sul mio conto, dichiarando che avrei ‘organizzato iniziative per ricordare la Marcia su Roma’, segno che non abbia alcuna idea di cosa stia parlando. Lo sfido a dimostrare quanto sostiene di fronte ai giudici in tribunale. Ora basta”. Leggi su huffingtonpost

