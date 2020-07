Francesco Acquaroli e l’accusa di Zingaretti: «Organizzava marce per ricordare la Marcia su Roma» (Di sabato 18 luglio 2020) Nel corso del suo intervento al congresso siciliano del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha chiamato in causa il candidato del centrodestra nelle Marche Francesco Acquaroli. La sua affermazione, riportata dall’agenzia di stampa AGI, partiva dalla possibilità di allearsi con il MoVimento 5 Stelle alle elezioni regionali (per ora M5S e PD sembrano aver stretto un patto in Liguria mentre sono ancora in ballo proprio le Marche): “Vogliamo governare. Ma come si può solo teorizzare che a prescindere dai programmi dei territori noi possiamo governare l’Italia ma non possiamo governare assieme i territori? Ci possono essere delle realtà in cui può essere impossibile, e io lo rispetto. Il candidato delle Marche è un uomo che fino a qualche tempo fa Organizzava ... Leggi su nextquotidiano

