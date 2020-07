Foto del giorno: la straordinaria cometa Neowise sul lago di Bracciano (Di sabato 18 luglio 2020) Questa immagine è straordinaria: è stata realizzata la sera del 16 Luglio sul lago di Bracciano dal Gruppo Astrofili Palidoro e ritrae la cometa Neowise sul lago, appunto con la cittadina di Trevignano Romano sullo sfondo. L’immagine è stata realizzata secondo quanto segue: – La cometa: Somma di 42 pose da 8 secondi ciascuna ad ISO-200 f/6.8 realizzata da Gabriele Spaziani con Camera Nikon D90; – Il lago e la cometa: Media di 10 pose da 25 secondi ciascuna ad ISO-1600 f/4.5 realizzati da Giovanni Esposito con Camera Canon EOS-1200D; – La cittadina di Trevignano e la cometa: Somma di 15 pose da 13 secondi ciascuna ad ISO-800 f/4 realizzati da Chiara Elisabetta Tronci ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Foto del Le foto del giorno, il mondo in dieci scatti | Le vostre foto dalla Liguria Il Secolo XIX Scomparso a 90 anni Tonino De Gennaro, il fotografo della dolce vita caprese

Tonino De Gennaro, meglio conosciuto sull’isola come Tonino Foto Azzurro, uno dei primi fotografi di origini napoletane che arrivò a Capri nel primo dopoguerra e ritraeva i Vip diventandone anche amic ...

Polemiche per Chiara Ferragni testimonial degli Uffizi

Firenze, 18 lug. (askanews) - Polemiche per l'utilizzo della social influencer Chiara Ferragni come testimonial dei capolavori degli Uffizi. La celebre imprenditrice digitale, in Galleria per un photo ...

