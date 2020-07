Formula Uno: la Mercedes regna, la Ferrari ci prova (Di sabato 18 luglio 2020) Segnali positivi quelli provenienti dalle prove libere. La Ferrari con i nuovi aggiornamenti sembra aver risolto ( seppure in minima parte) quei piccoli problemi in curva legati all’accelerazione. Lo stesso Lecler aveva dichiarato nella giornata di ieri, di come la vettura sia più adatta a questi tipi di piste ma le prestazioni restano comunque inferiori a quelle delle due Mercedes. Mercedes-Ferrari:poli opposti La Ferrari a differenza dello scorso weekend spera di poter trovare aiuto nella pioggia. La rossa nelle PL2 infatti è riuscita ad imporsi con Vettel alla prima posizione distanziando la Mercedes di Hamilton di circa tre decimi. La pioggia quindi si potrebbe rivelare (per la prima volta) alleato della rossa e nemica proprio del “mago della ... Leggi su sport.periodicodaily

