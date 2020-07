Formula 1, solito dominio Mercedes in qualifica: la griglia di partenza del Gran Premio d’Ungheria (Di sabato 18 luglio 2020) Stessa prima fila di una settimana fa, con Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas in prima fila. La Mercedes continua a dominare in lungo e in largo in pista, lasciando solo le briciole ai rivali. Bryn Lennon/Getty ImagesIl britannico centra oggi la novantesima pole in carriera, lo fa in Grande stile ottenendo anche il nuovo record della pista. Seconda fila per le sorprendenti Racing Point, mentre le Ferrari sorridono in terza fila con Vettel e Leclerc. La griglia di partenza del GP d’Ungheria: 1ª fila: 1. Hamilton, 2. Bottas 2ª fila: 3. Stroll, 4. Perez 3ª fila: 5. Vettel, 6. Leclerc 4ª fila: 7. Verstappen, 8. Norris 5ª fila: 9. Sainz, 10. Gasly 6ª fila: 11. Ricciardo, 12. Russell 7ª fila: 13. Albon, 14. Ocon 8ª fila: 15. Latifi, 16. Magnussen 9ª fila: 17. ... Leggi su sportfair

