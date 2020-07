Formula 1, Leclerc promette: “ho imparato la lezione dopo l’incidente con Vettel, vi svelo come partirò” (Di sabato 18 luglio 2020) Sorrisi in casa Ferrari dopo le Qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, le due ‘Rosse’ partiranno domani in terza fila con Vettel davanti a Leclerc, un risultato senza dubbio migliore rispetto a quanto visto in Austria. Bryn Lennon/Getty ImagesBuone sensazioni per il pilota monegasco, che ai microfoni di Sky Sport ha ammesso che sarà molto più cauto domani in partenza: “sono più soddisfatto e contento per il team, la quinta e la sesta posizione rappresentano un risultato positivo, soprattutto considerando dove eravamo in Austria. E’ stata una qualifica abbastanza difficile, ho fatto fatica con la guida in Q1 e Q2, in Q3 sono andato meglio. Domani ci giocheremo le posizioni con le Racing Point, sul passo gara siamo abbastanza forti. L’incidente con Vettel? ... Leggi su sportfair

